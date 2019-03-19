Профессиональный видеомонтажер/звукорежиссер
Я являюсь звукорежиссером/видеомонтажером студии "Creation Rec." имею огромный опыт в по созданию звука, видео, монтажу, обработке, сведению. Справлюсь с любой задачей!
Делаю качественный,современный видео монтаж, любой сложности. Портфолио по ссылке!
https://www.youtube.com/watch?v=uFZ5hL_jMZQ&t=41s влог
https://www.youtube.com/watch?v=7_prXlGNVe8 влог
https://www.youtube.com/watch?v=EVYhmxQPsWQ музыкальный клип
https://www.youtube.com/watch?v=Vnjy1lgSW84 музыкальный клип
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Аудиомонтаж
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