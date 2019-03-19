Профессиональный видеомонтажер/звукорежиссер

Я являюсь звукорежиссером/видеомонтажером студии "Creation Rec." имею огромный опыт в по созданию звука, видео, монтажу, обработке, сведению. Справлюсь с любой задачей!

Делаю качественный,современный видео монтаж, любой сложности. Портфолио по ссылке!

https://www.youtube.com/watch?v=uFZ5hL_jMZQ&t=41s влог

https://www.youtube.com/watch?v=7_prXlGNVe8 влог

https://www.youtube.com/watch?v=EVYhmxQPsWQ музыкальный клип

https://www.youtube.com/watch?v=Vnjy1lgSW84 музыкальный клип