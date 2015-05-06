ArFree

Артур ArFree

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Front-end developer

Верстка макетов любой сложности, разработка функционала сайтов.

Навыки, умения, инструментарий:

HTML, CSS (HTML5, CSS3, XHTML1.1)

JavaScript, jQuery, AJAX

PHP

CMS: WordPress, Joomla!

Работа с фреймворками: Foundation 3, Bootstrap

Работа с препроцессорами: Less

Качества верстки:

Валидность, соответствие стандартам W3C

Минимизация зависимости CSS от структуры HTML

Контекстно-независимый код, чистота, структурированность

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)

В своей работе использую передовые технологии и следую современным тенденциям.

Отзывы заказчиков

zhmoore
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$155
10 баллов
9 лет назад
Доработать шаблон. Добавить скриптов, верстку.
Обязательно рекомендую данного исполнителя! Все выполнено в соответствиями с требованиями, качественно, со всяческими консультациями по возможностям реализации того или иного. Намерен сотрудничать дальше по новым проектам.
Все отлично, Денис прекрасный заказчик, работать и решать вопросы касательно проекта легко и приятно. По всем характеристикам заказчика - высший балл.
Ответный отзыв
rogal
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Улучшить и доделать сайт.
Joomla
Доработан сайт полностью. Всё качественно и хорошо. Улучшеный намного дизайн. Полностью переделали устаревший сайт как со стороны функциональности, так и со стороны дизайна. Все пункты ТЗ выполнены на 100%. Спасибо за проделанную работу! Сотрудничаем дальше.
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. - Оплата в срок - Только обоснованные правки - Хорошее отношение к исполнителю
Ответный отзыв
Olga_374
Ольга 
34 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и установить сайт на Joomla 3.4
Joomla
Очень ответственный исполнитель, доводит дело до конца, не зависимо от обстоятельств. Работу выполнил в бОльшем объеме, чем должен был, качество на достойном уровне.
Прекрасный заказчик! Хорошее отношение к исполнителю. Все требования прозрачны, четко сформулированы. По окончанию проекта никаких не оговоренных нюансов и дополнительных требований не выставлялось - все строго по ТЗ. Оплата была в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
valentin18
Валентин 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка из psd в html и заливка на хостинг cms=joomla желательно
AJAXHTMLJavaScriptJoomlajQuery
Работа выполнена профессионально, согласно с Т.З., проработано все, что оговаривалось. Отдельно спасибо за "гарантийный период", который так же соблюдается, и не оказался просто словами. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Четкие требования, доброе отношение, оплата вовремя и в полном объеме.
Ответный отзыв
RublevNikolai
Николай 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Требуется вёрстка 3х лендингов, по объёму как один.
WordPress
Специалист, который ищет решение любого вопроса и находит его. Очень корректный. Доводит дело до конца.
Очень приятно работать с Николаем, человек понимает, что важно для качества проекта. Всего четко поставленная задача, ясные требования, подробное ТЗ. Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую! Уверен, с этим заказчиком можно и нужно работать над большими проектами.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
14 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#303