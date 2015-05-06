Очень приятно работать с Николаем, человек понимает, что важно для качества проекта. Всего четко поставленная задача, ясные требования, подробное ТЗ. Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую! Уверен, с этим заказчиком можно и нужно работать над большими проектами.