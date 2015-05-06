Front-end developer
Верстка макетов любой сложности, разработка функционала сайтов.
Навыки, умения, инструментарий:
HTML, CSS (HTML5, CSS3, XHTML1.1)
JavaScript, jQuery, AJAX
PHP
CMS: WordPress, Joomla!
Работа с фреймворками: Foundation 3, Bootstrap
Работа с препроцессорами: Less
Качества верстки:
Валидность, соответствие стандартам W3C
Минимизация зависимости CSS от структуры HTML
Контекстно-независимый код, чистота, структурированность
Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)
В своей работе использую передовые технологии и следую современным тенденциям.
Отзывы заказчиков
$155
10 баллов
9 лет назад
Обязательно рекомендую данного исполнителя! Все выполнено в соответствиями с требованиями, качественно, со всяческими консультациями по возможностям реализации того или иного. Намерен сотрудничать дальше по новым проектам.
Ответный отзыв
Все отлично, Денис прекрасный заказчик, работать и решать вопросы касательно проекта легко и приятно. По всем характеристикам заказчика - высший балл.
$150
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Доработан сайт полностью. Всё качественно и хорошо. Улучшеный намного дизайн. Полностью переделали устаревший сайт как со стороны функциональности, так и со стороны дизайна. Все пункты ТЗ выполнены на 100%. Спасибо за проделанную работу! Сотрудничаем дальше.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. - Оплата в срок - Только обоснованные правки - Хорошее отношение к исполнителю
$100
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Очень ответственный исполнитель, доводит дело до конца, не зависимо от обстоятельств. Работу выполнил в бОльшем объеме, чем должен был, качество на достойном уровне.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Хорошее отношение к исполнителю. Все требования прозрачны, четко сформулированы. По окончанию проекта никаких не оговоренных нюансов и дополнительных требований не выставлялось - все строго по ТЗ. Оплата была в срок и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
10 лет назад
AJAXHTMLJavaScriptJoomlajQuery
Работа выполнена профессионально, согласно с Т.З., проработано все, что оговаривалось. Отдельно спасибо за "гарантийный период", который так же соблюдается, и не оказался просто словами. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкие требования, доброе отношение, оплата вовремя и в полном объеме.
$80
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Специалист, который ищет решение любого вопроса и находит его. Очень корректный. Доводит дело до конца.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Николаем, человек понимает, что важно для качества проекта. Всего четко поставленная задача, ясные требования, подробное ТЗ. Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую! Уверен, с этим заказчиком можно и нужно работать над большими проектами.
HTML-верстка
14 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
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