Сделать сайт нужно на стандартном шаблоне. Составляющие сайта: -в шаблоне должно быть слайд-шоу -заказ в один клик -популярные товары -товары со скидками -максимально простая форма заказа -разумеется корзина И разумеется парочку страниц: Доставка и оплата, Оптовикам, отзывы и возможность создавать еще некоторые страницы ...