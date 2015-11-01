Доверстать макет. Нужно доделать 2 блока, всплывающее окно и устранить неполадки на адаптиве. Сразу скидывайте свое портфолио. Все подробности откликнувшимся!
- $8HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Адаптивно сверстать Лэндинг. Сроки: 1.5 дня. Постоплата или Безопасная сделка. Желательна связь голосом. Оставляйте свою кандидатуру только, если готовы приступить сейчас же. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $35
Адаптивно сверстать Лэндинг. Сроки: 2 дня. Постоплата или Безопасная сделка. Желательна связь голосом. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка47 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Имеется верстка, необходимо доверстать таблицу и пару элементов. Подробное ТЗ скину откликнувшимся. Сразу скидывайте примеры своих версток.HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Необходимо написать калькулятор с парсером расчетных данных с другого сайта (либо спарсить базу с другого сайта и на ее основе работать). Верстка уже готова, нужен код. Точное ТЗ скину откликнувшимся. Сразу прикрепляйте свои работы. Желательна связь голосом.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $130
Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов. Постоплата или Безопасная сделка. Связь голосом. Оставляйте свои заявки только те, кто сейчас же готов приступить к работе. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов и написать калькулятор (знание php обязательно). Сроки: 2 дня. Постоплата или Безопасная сделка. Желательна связь голосом. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Адаптивно сверстать Лэндинг на 11 экранов. Сроки: 2 дня. Постоплата или Безопасная сделка. Желательна связь голосом. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Вытащить панорамы с сайта. Панорамы сделаны с помощью krpano, необходимо их скопировать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Сверстать макет Лендинга ровно за сутки. Макет и ТЗ скину откликнувшимся. Верстка должна быть адаптивной, html5/css.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Необходимо сверстать html/css с картинки макета. Именно с картинки. Все подробности и ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка40 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Сверстать 5 экранов и внедрить их в текущий Лендинг на wordpress. Подробности ТЗ скину откликнувшимся.HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Добрый день, необходимо нарисовать LP по макапу. Макап и ТЗ скину откликнувшимся.Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт7 лет назад
- $65
Добрый день, необходимо нарисовать LP по макапу. Макап и ТЗ скину откликнувшимся. Нарисовать необходимо 7-8 экранов до 23-00.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Добрый вечер, есть LP, необходимо для сайта нарисовать еще 5 экранов. Подробное ТЗ скину откликнувшимся.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработать LP на wordpress, нужен человек, умеющий разбираться в чужой верстке. Подробное ТЗ скину откликнувшимся. Бюджет, по договоренностиВеб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $45
Добрый день. Необходимо натянуть LP html/css на движок, на WordPress. Срок: до 8-00 25.11.2016г. Подробное ТЗ и саму верстку скину откликнувшимся.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо натянуть LP на WP. У указывайте свои цены и сроки. LP состит из 3 страниц. Вёрстка html/css уже есть. Все подробности и вёрстку скину откликнувшимся.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Сделать сайт нужно на стандартном шаблоне. Составляющие сайта: -в шаблоне должно быть слайд-шоу -заказ в один клик -популярные товары -товары со скидками -максимально простая форма заказа -разумеется корзина И разумеется парочку страниц: Доставка и оплата, Оптовикам, отзывы и возможность создавать еще некоторые страницы ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Добрый день, необходима верстка макета 8 экранов + 2 всплывающих окна и одна форма с несколькими полями, типа калькулятора (заполняется форма и отправляется заявка на почту). [b]Бюджет[/b]: 2000 рублей. [b]Срок[/b]: до 21-00 06.12.2015г. Подробное ТЗ и макет скину ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад