BMID

Бонетти BMID

 
30 летРоссия/Пятигорск
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Срочно доверстать 2 блока

    $8

    Доверстать макет.  Нужно доделать 2 блока, всплывающее окно и устранить неполадки на адаптиве. Сразу скидывайте свое портфолио. Все подробности откликнувшимся!

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать LP

    $35

    Адаптивно сверстать Лэндинг. Сроки: 1.5 дня.    Постоплата или Безопасная сделка.    Желательна связь голосом.    Оставляйте свою кандидатуру только, если готовы приступить сейчас же.  Сразу прикрепляйте свои работы.   Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать LP адаптивно

    $35

    Адаптивно сверстать Лэндинг. Сроки: 2 дня.    Постоплата или Безопасная сделка.    Желательна связь голосом.    Сразу прикрепляйте свои работы.   Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.

    HTML-верстка47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Калькулятор на сайт

    $35

    Необходимо написать калькулятор с парсером расчетных данных с другого сайта (либо спарсить базу с другого сайта и на ее основе работать). Верстка уже готова, нужен код.  Точное ТЗ скину откликнувшимся.   Сразу прикрепляйте свои работы.   Желательна связь голосом.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Срочная верстка Лендинга

    $130

    Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов.   Постоплата или Безопасная сделка.   Связь голосом.   Оставляйте свои заявки только те, кто сейчас же готов приступить к работе.   Сразу прикрепляйте свои работы.   Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать LP и калькулятор

    $85

    Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов и написать калькулятор (знание php обязательно).    Сроки: 2 дня.    Постоплата или Безопасная сделка.    Желательна связь голосом.    Сразу прикрепляйте свои работы.   Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.

    PHP
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивно сверстать LP

    $50

    Адаптивно сверстать Лэндинг на 11 экранов.  Сроки: 2 дня.  Постоплата или Безопасная сделка.  Желательна связь голосом.  Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать Landing

    $65

    Добрый день, необходимо нарисовать LP по макапу.   Макап и ТЗ скину откликнувшимся.  Нарисовать необходимо 7-8 экранов до 23-00.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натянуть LP на WP

    Добрый день.   Необходимо натянуть LP на WP.  У указывайте свои цены и сроки. LP состит из 3 страниц.  Вёрстка html/css уже есть. Все подробности и вёрстку скину откликнувшимся.

    HTMLCSS
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Собрать сайт на Opencart

    $25

    Сделать сайт нужно на стандартном шаблоне.  Составляющие сайта:    -в шаблоне должно быть слайд-шоу    -заказ в один клик    -популярные товары    -товары со скидками    -максимально простая форма заказа    -разумеется корзина   И разумеется парочку страниц: Доставка и оплата, Оптовикам, отзывы и возможность создавать еще некоторые страницы ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка LP

    $30

    Добрый день, необходима верстка макета 8 экранов + 2 всплывающих окна и одна форма с несколькими полями, типа  калькулятора (заполняется форма и отправляется заявка на почту).  [b]Бюджет[/b]: 2000 рублей.   [b]Срок[/b]: до 21-00 06.12.2015г.  Подробное ТЗ и макет скину ...

    Верстка макета
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сверстать макет Лендинга
Было приятно поработать с данным заказчиком, все уточнил до мелочей, оплата без проблем. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Сверстал качество. Рекомендую!
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cms-pro
Вадим 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Натянуть Landing Page на Wordpress
Отличный заказчик! Всегда на связи! Чётко отвечает на поставленные вопросы. Если нужно доплатить за доработку, заплатит! Быстрая оплата. Всем советую.
Отличный исполнитель, всё грамотно перенес и качественно настроил. Обязательно обращусь еще и всем советую.
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mikulincz
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов(-2)
$30
10 баллов
8 лет назад
Сверстать Landing
Было приятно работать с заказчиком. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель. Сверстал макет на 5+. Уложился точно в срок. Вносил доработки моментального, даже те, которые не были в макете и ТЗ. Сергей, спасибо. Обязательно обращусь еще.
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Ada-Lovelace
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Сверстать макет
Хороший заказчик. Четко ставит ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя.
Хороший исполнитель, отличное выполнение. Обращусь еще!
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ArFree
Артур 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Сверстать макет
Рекомендую к сотрудничеству! Отличный заказчик, хорошее отношение, оплата в срок, всегда на связи. Все на высшем уровне.
Артур-прекрасный верстальщик, который по-настоящему знает своё дело! Очень приятный в общении человек, который использует реально последние технологии в верстке. Точное соблюдение сроков. Верстка получилась кроссбраузерной и валидной. Обязательно еще раз обращусь к Артуру. Большое спасибо!
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