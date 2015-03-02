Ada-Lovelace

Вадим Бугайов Ada-Lovelace

 
37 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка web сайтов
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Отзывы заказчиков
sincorp
Игорь 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Сделать так, чтобы картинка скачивалась, а не открывалась в новом окне
Задание простое, работа была сделана быстро.
Хороший заказчик, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
BMID
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Сверстать макет
Хороший исполнитель, отличное выполнение. Обращусь еще!
Хороший заказчик. Четко ставит ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя.
Ответный отзыв
andanas
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Простейший лендинг-затычка.
Ответственный и исполнительный специалист. Легкая коммуникация и хорошая скорость работы: на создание небольшого лендинга, внесение правок и утверждение ушло меньше суток. Считаю это достойным результатом. Искренне рекомендую!
Хороший заказчик. Постановка ТЗ на 5 из 5. Оплата в сроки. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
$32
10 баллов
9 лет назад
Программинг ЛП
Хороший исполнитель, рекомендую! всегда на связи, уложились в сроках! продолжаем сотрудничество
Все отлично, рекомендую. Оплата очень высокая.
Ответный отзыв
Ekulin
Егор 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Вырезать слайдер с сайта
Всё классно! Результат не огорчил, все в срок. Рекомендую!
Все супер, оплата быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
9 отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
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