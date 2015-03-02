Вадим Бугайов Ada-LovelaceAda-Lovelace
37 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Задание простое, работа была сделана быстро.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель, отличное выполнение. Обращусь еще!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко ставит ТЗ, всегда на связи, оплата вовремя.
$10
10 баллов
8 лет назад
Ответственный и исполнительный специалист. Легкая коммуникация и хорошая скорость работы: на создание небольшого лендинга, внесение правок и утверждение ушло меньше суток. Считаю это достойным результатом. Искренне рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Постановка ТЗ на 5 из 5. Оплата в сроки. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$32
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель, рекомендую! всегда на связи, уложились в сроках! продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую. Оплата очень высокая.
$5
10 баллов
9 лет назад
Всё классно! Результат не огорчил, все в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер, оплата быстро. Рекомендую.
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9 отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
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