Команда любителей настольной ролевой игры ищет художника для создания портретов персонажей: дварф, тифлинг и полурослик. Стиль - американский комикс или аниме. Референсы предоставим. Ожидается цветной скетч с возможностью передачи черт игрока. Укажите цену за 4 портрета и, если возможно, приложите пример своего стиля.
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт4 года назад
Для детского социального проекта нужно разработать изображения для букв азбуки. Изображения должны быть в черно-белом векторном формате. Изображения будут гравироваться лазером на дереве, поэтому контуры должны быть толстыми и четкими. Все изображения должны ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Название компании "Сервисный центр "АТОМ" Компания занимается ремонтом смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, телевизоров, оргтехники. Необходим коммерческий слоган.Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Название компании "Сервисный центр "Атом" Компания занимается ремонтом смарфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров, принтеров. Задача придумать слоган для компании.Нейминг и Слоганынет заявокЗакрыт6 лет назад
- $15Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $7
Нужно сделать позитивный дружеский шарж на любимую жену. В шарже нужно подчеркнуть ее любовь к кулинарии. Cупруга также ведет кулинарный блог в Instagram https://www.instagram.com/kate_home_food/?hl=ruИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Есть два сайта разработанных на Joomla 3.6 - 3.8. Исполнитель бросил разработку не оставив доступов к ПУ. Сайты расположены на нашем хостинге. Доступ через панель и FTP, MySQL имеется. Пробовали самостоятельно редактировать профили в таблице ...Завершен8 лет назад
- $15
На сайте здесь, необходимо ниже кнопки "Скачать схему проезда" нужно оформить кнопку "Получить схему на email". По нажатию, должен запрашиваться email + капча. Клиент вводит данные и к нему на указанный email приходит схема проезда ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5
Не работает отправка писем через форму обратной связи. Тестовые письма отправляются. На сайте отображается сообщение, что письмо успешно отправлено. Однако на почту письма отправленные с ящиков mail.ru не приходят. Формы для ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Требование: уникальность не менее 80% оригинальность неменее 70% в Адвего. Шингл слов 4, поисковая фраза 5. Число знаков с пробелами в каждой статье: не менее 2000. Текст должен соответствовать тематике статьи. Если приведены ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $22
в период с 15 по 1 июля требуется ведение новостной ленты сайта на сайте посвященном грузовым автомобилям. Требования: по пять статей в неделю объемом не менее 1000 знаков. (Всего 15 статей). Источник новостей avto.mail.ru ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $10
Некорректно отображается сайт на мобильных устройствах. Нужно привести в порядок: -слайдер, -языки, -выровнять строку поиска на мобильных устройствах по центру -уменьшить пробелы на мобильных устройствах между логотипом, поиском и контактами. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Необходимо перенести сайт на платформу Joomla 3 с сохранением дизайна, структуры и Url-ов Требования: - адаптивный дизайн шаблона; - дизайн может незначительно отличаться; - все url страниц должны быть идентичными с исходным. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Сайт: здесь Нужны следующие доработки: - на странице товаров должны работать модули "позвонить для запроса цены" и "задайте вопрос по этому товару" - система оценок должна быть включена и у ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
При входе ПУ сайта на Joomla, ввода логина и пароля выскакивает белый экран. Сам сайт в порядке.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $8
есть сайт http://arnika.sazonovigor.ru/ Некорректно работает меню (если зайти на раздел "Услуги", то подменю этого раздела не хочет уходить при наведении на другие разделы), надо исправить. Также нужно настроить, чтобы текст слайдера был на всех ...Завершен9 лет назад
- $5
Нужно настроить поиск товаров и категорий на сайте Joomla c virtuamartСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
На сайте наблюдаются проблемы с кодировкой. Не отображается русские буквы, только англоязычный текст. - под шапкой необходимо добавить бегущую строку "Запишись на бесплатную консультацию!" и ссылку на нее в заказать звонок. - в ...Завершен9 лет назад
- $10
Нужно устранить: - меню не отображает подкатегории; - глюки в работе слайдера ссылка на сайт: http://uborka.sazonovigor.ru/ Критерий отбора: ценаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть разработанный сайт построенный на 1С Битрикс. Это сайт пароходства, которое осуществляет движение по нескольким маршрутам. Учет продажи мест под авто и пассажиров осуществляется через 1С 8 версии. Необходимо реализовать механизм автоматической ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад