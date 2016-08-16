sincorp

Игорь sincorp

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$29
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mr_SumiX
Иван 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$29
10 баллов
5 лет назад
Разработка рисунков для социальной азбуки.
Рекомендую
Задача выполненна хорошо. Исполнитель был постоянно на связи, выполнял пожелания. Изображения в целом были подобраны в одном стиле. Сотрудничеством довольны.
Ответный отзыв
roslav
46 лет
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$15
4 балла
6 лет назад
Разработка логотипа для сервисного центра
Интересный конкурс. Интересный опыт..
рекомендую
Ответный отзыв
17_shum
Антон 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Слоган для Сервисного Центра "Атом"
Удачи и возможностей! Спасибо!
рекомендую
Ответный отзыв
Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Восстановления доступа к сайту Joomla 3.6-3.8
JoomlaMySQL
Всё отличны. Оперативно предоставлены все необходимые доступы. Моментальная оплата.
Все было сделано быстро и отлично! Доступы к двум проектам восстановлены.
Ответный отзыв
korotovskihe
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
8 баллов
9 лет назад
Рерайт статей для сайта
Отличный заказчик. Рекомендую
Тексты с хорошей уникальностью. В целом все пожелания учтены. Немного превысил сроки, но это не критично, так как текстов было много. Постоянно оставался на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
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