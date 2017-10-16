Восстановления доступа к сайту Joomla 3.6-3.8

Есть два сайта разработанных на Joomla 3.6 - 3.8. Исполнитель бросил разработку не оставив доступов к ПУ. Сайты расположены на нашем хостинге. Доступ через панель и FTP, MySQL имеется. Пробовали самостоятельно редактировать профили в таблице _users MySQL не помогло.

Требуется восстановить доступ к ПУ сайта для возобновления работы над проектом.