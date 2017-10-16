Восстановления доступа к сайту Joomla 3.6-3.8

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки131 просмотр

Есть два сайта разработанных на Joomla 3.6 - 3.8. Исполнитель бросил разработку не оставив доступов к ПУ.  Сайты расположены на нашем хостинге. Доступ через панель и FTP, MySQL имеется. Пробовали самостоятельно редактировать профили в таблице _users MySQL не помогло.

Требуется восстановить доступ к ПУ сайта для возобновления работы над проектом.

JoomlaMySQL
8 лет назад
sincorp
Игорь 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все было сделано быстро и отлично! Доступы к двум проектам восстановлены.
Всё отличны. Оперативно предоставлены все необходимые доступы. Моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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