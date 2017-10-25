Доработка woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок197 просмотров

В woocommerce нужно поставить ограничение для метода оплаты наличными. То есть отображать этот метод только для определенных городов - Москва и Киев.

WooCommerce
8 лет назад
guest_15000396595524
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Все быстро и продуктивно, спасибо.
Всё отлично! Всем доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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