Нужно создать новый или переделать старый калькулятор цен. Нужна вот такая таблица http://prntscr.com/gxpqmy Возможность выбрать игровой сервер ( на одной игре их может быть несколько ), возможность изменить валюту которой будет совершена оплата ( ...
Доработка woocommerce
В woocommerce нужно поставить ограничение для метода оплаты наличными. То есть отображать этот метод только для определенных городов - Москва и Киев.
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