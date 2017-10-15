Парсер картинок товаров и категорий

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок239 просмотров

Задача: написать парсер "картинок товаров и категорий" 

Предлагайте вашу стоимость и сроки. 

П.С. картинки берем из админки сайта, т.к. на самом сайте отображаются не все картинки.  

Если потребуется, есть доступ к старой базе сайта. 

8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров