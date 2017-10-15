Скрипт по проверке написанного текста (PHP/JavaScript)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок247 просмотров

Необходимо написать скрипт (PHP/JavaScript) для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте.

Впоросы/предложения и детали задания при контакте через скайп.

Оплата сдельная, договорная.

Контакт по Skype (ник в моём профиле).

JavaScriptPHP
8 лет назад
sabia
Антон 
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

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