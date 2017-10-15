Требуется специалист для доработки существующего сервиса на java. В backend используются vertx.web, apache.shiro, mongodb. Front на angular. Подробности при переписке
Скрипт по проверке написанного текста (PHP/JavaScript)
Необходимо написать скрипт (PHP/JavaScript) для автоматического поиска и исправления ошибок орфографии и пунктуации в тексте.
Впоросы/предложения и детали задания при контакте через скайп.
Оплата сдельная, договорная.
Контакт по Skype (ник в моём профиле).
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