Программная авторизация на сайте - скрипт на python

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Завершен1 заявка279 просмотров

Требуется скрипт на python 2.7/3 для linux, который:

1. По заданной паре логин:пароль авторизуется на direct.yandex.ru

2. Сохраняет в файл cookies.dat все cookies, связанные с этим подключением в JSON

3. Сохраняет баланс счета в файл balance.dat

4. Корректно выходит из аккаунта на direct.yandex.ru

Результат: исходники на python с комментариями в важных местах.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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LinuxPython
8 лет назад
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$18
2 дня
Алексей отлично справился. Проекты выполнен с первого раза без каких-либо замечаний.
Проект прошёл быстро, оплата без задержек. Евгений вежливо ответил на все мои дополнительные вопросы касаемо ТЗ. Спасибо!Естественно, рекомендую.

Заявки фрилансеров

gladishevap
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад