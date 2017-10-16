Программная авторизация на сайте - скрипт на python

Требуется скрипт на python 2.7/3 для linux, который:

1. По заданной паре логин:пароль авторизуется на direct.yandex.ru

2. Сохраняет в файл cookies.dat все cookies, связанные с этим подключением в JSON

3. Сохраняет баланс счета в файл balance.dat

4. Корректно выходит из аккаунта на direct.yandex.ru

Результат: исходники на python с комментариями в важных местах.

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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.

ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!

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