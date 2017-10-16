ТЗ работа фильтром выдача 1.поиск по маскам + автоматическое присвоение 4.поле дата создания интегрировать в поиске (за последнюю неделю,две неделе,три дня) работа с дизайном фильтра поиска ...
Программная авторизация на сайте - скрипт на python
Требуется скрипт на python 2.7/3 для linux, который:
1. По заданной паре логин:пароль авторизуется на direct.yandex.ru
2. Сохраняет в файл cookies.dat все cookies, связанные с этим подключением в JSON
3. Сохраняет баланс счета в файл balance.dat
4. Корректно выходит из аккаунта на direct.yandex.ru
Результат: исходники на python с комментариями в важных местах.
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ВАЖНО: Предоплат нет. Если надо - делаем "безопасную сделку". Оплачивается только полностью выполненная работа.
ВАЖНО: Сразу указывайте цену и срок. Предложения типа «Обращайтесь, договоримся» не рассматриваются!
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