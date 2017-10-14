Скрипт на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок251 просмотр

Есть интернет магазин с товарами. Нужно написать скрипт на PHP, который будет формировать прайс и записывать в Ексель или Ворд на основе имеющихся в базе данных товаров. То есть на выходе нужно кнопка скачать прайс нужен документ формата Ворд или Ексель с всеми товарами которые есть в БД.

PHP
8 лет назад
Nickalas
Николай 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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