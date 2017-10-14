ТЗ работа фильтром выдача 1.поиск по маскам + автоматическое присвоение 4.поле дата создания интегрировать в поиске (за последнюю неделю,две неделе,три дня) работа с дизайном фильтра поиска ...
Скрипт на PHP
Есть интернет магазин с товарами. Нужно написать скрипт на PHP, который будет формировать прайс и записывать в Ексель или Ворд на основе имеющихся в базе данных товаров. То есть на выходе нужно кнопка скачать прайс нужен документ формата Ворд или Ексель с всеми товарами которые есть в БД.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создание не стандартной функциональности для сайта на Opencart. Подробности – при переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте!На сайте, который размещен на tilda.cc хотим разместить тест, результаты которого отправляются на электронный адрес тестируемого. Логика текста такова: пользователь задаётся приблизительно 10 вопрос с четырьмя вариантами ответов. Результат теста вычисляется по наибольшему количеству одного из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добавить фильтры по атрибутам и текстовое поле внизу каждой страницы каталога. Пример https://www.lamoda.ru/c/17/shoes-men/?sitelink=topmenuM&l=3.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать парсер сайта. Суть данной программы в следующем, она генерирует рандомно страницу сайта http://directory.io, потом парсит все адреса кошельков с этой страницы и проверяет их с помощью сервиса блокчейнинфо (https://blockchain.info) на баланс кошелька. Если баланс ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $100
Сервер VPS NodeJS MongoDB RestApi Клиент Android и IOS работает Нужно делать серверную часть когда что то добавляется в клиент Сейчас надо сделать Чат и что бы сервер ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовый модуль оплаты платежной системы PAYEER, подключен к системе и работает, баланс на аккаунте пополняется. Возникли трудности в подключении платежной системы free-kassa.ru с интеграцией через PAYEER, сама оплата работает, но баланс при успешном ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброе время суток . Нужно интегрировать Animated 3D Text Styles - SVG ( Демо стилей ) в шаблон сайта .Возможности добавление сторонних стилей и js в шаблон который меня интересует . ПОСМОТРЕТЬ Как вы уже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Добрый день, у меня есть сайт на платформе platformalp.ru Надо сделать скрипт отзывов как здесь: rabota-tuts.ru/ Суть скрипта в том, что человек видит уже заготовленные отзывы а также может написать свой отзыв ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
https://www.meivin.com/catring/index.html по этому адресу находится одностраничник. нужно сдлеать мобильную версию, настроить формы обратной связи, чтоб письма уходили на электронный адрес, сделать слайдер как в тз. все подробности в тзВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад