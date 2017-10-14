Есть интернет магазин с товарами. Нужно написать скрипт на PHP, который будет формировать прайс и записывать в Ексель или Ворд на основе имеющихся в базе данных товаров. То есть на выходе нужно кнопка скачать прайс нужен документ формата Ворд или Ексель с всеми товарами которые есть в БД.