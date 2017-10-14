ТЗ работа фильтром выдача 1.поиск по маскам + автоматическое присвоение 4.поле дата создания интегрировать в поиске (за последнюю неделю,две неделе,три дня) работа с дизайном фильтра поиска ...
Написать код блока с тестом для сайта
Здравствуйте!На сайте, который размещен на tilda.cc хотим разместить тест, результаты которого отправляются на электронный адрес тестируемого. Логика текста такова: пользователь задаётся приблизительно 10 вопрос с четырьмя вариантами ответов. Результат теста вычисляется по наибольшему количеству одного из вариантов (например, если больше всего было выбрано вариантов "Г", то засчитывается ответ "Г"). Если количество вариантов, равное, то это считается отдельным вариантов (например, равное количество вариантов "Г" и "В", то ответ "В-Г" считается отдельным вариантом). Есть вариации, которые при одинаковом количестве не считаются корректным (например, если вариантов "Б" и "Г"/"А" и "В" одинаковое количество, то считается, что тест пройден неверно). В этом случае, предлагается пройти тест заново.Вопрос ставится только один: "Выберите одну из понравившихся картинок". Далее пользователь выбирает по одному из каждого набора (в каждом по 4) один вариант — одну картинку. Местами могут быть примечания.По окончанию теста, выводится окно с формой для заполнения. Данные из формы попадают с AmoCRM. Далее, автоматическая рассылка отправляет подробный гайд с описанием и рекомендациями от специалиста. Рассылку настроем сами. Нам конкретно, нужен готовый код этого блока, что бы мы могли копипастом вставить её на страницу в tilda. Кто возьмётся? Пишите варианты и бюджет.
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