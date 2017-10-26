Требуется создать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок226 просмотров

Функционал сброшу в личку

8 лет назад
BMaxim
Максим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 минут назад
8 лет назад
$200
7 дней
Рекомендую Евгения как профессионала своего дела. Очень быстро, качественно объясняет и помогает разобраться в деталях. Всегда на связи. Работаю второй раз с ним и все на высоте. буду обращаться еще. Спасибо
Отличный заказчик. Никаких проблем, четкое ТЗ, оплата своевременно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 минут назад
8 лет назад
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