Завершить перенос сайта с самописного движка на Wordpress

Собственно, основная работа уже сделана, но не перенесли картинки.

Нужно занести урлы картинок для каждого материала в произвольное поле (урлы через запятую), и вывести их в шаблоне. А также проставить название материала в .

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