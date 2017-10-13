Веб студии нужен исполнитель проекта. 1. Баг в разделе Решения кейса Коттеджный поселок Ссылка на кейс: https://nominaltechno.ru/cases/cottedjnyj-poselok Баг в пунктах списка: http://prntscr.com/gwe4qd 2. Разбить ссылки на категории кейсов Сайт: nominaltechno.ru ...
Парсинг базы с сайта
Добрый день!
Необходимо спарсить электронные почты с сайта. На выходе предоставить файл эксель с реестром из электронных почт в отдельном столбце. Сайт и критерии поиска пропишу в лс.
Заявки фрилансеров
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