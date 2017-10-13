На сайте (сайт самописный - php) требуется сделать: 1. Языки. Сделать возможность добавления языков 2. Комментарии. Чтобы комментарий (отзыв) попадал в инфо продукта, о котором он написан. 3. К уже существующему ПейПалу ...
Собрать информацию по сайтам с Similarweb PRO
Требуется собрать все данные с сайта Similarweb.com по категории People and society/Relationships and dating
Rank, Website, Avg. Visit Duration, Pages/Visit, Bounce Rate
Нужны все записи по всем странам.
Формат записи: Страна - все сайты по порядку по популярности.
Для этой работы требуется Similarweb PRO аккаунт.
Заявки фрилансеров
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