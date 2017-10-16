Нужен специалист по фреймворку Laravel 4.2 (доработать магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки254 просмотра

Есть интернет магазин созданный на фреймворке Laravel 4.2, нужно внести небольшие правки, после переноса сайта на хостинг не работает в админ панели сайта:

- загрузка фото в слайдере и в товарах (думаем это одна проблема), Фото сразу как будто загружается а потом исчезает...и в итоге не добавляется.

- проверить правильность включения memcached и других настроек сайта (полностью ли все настроено верно)

- будет прикреплен сертификат безопасности SSL (исправление возможных проблем с этим)

- помощь в дальнейшем обслуживании данного сайта

Заранее спасибо за помощь.

Laravel
8 лет назад
dvigok_studio
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

FishOnPHP
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Все выполнил.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

FishOnPHP
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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