FishOnPHP

Владимир Губарев FishOnPHP

 
29 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Ваш проект в надежных руках

Здравствуйте, меня зовут - Владимир.

Я являюсь частным фрилансером, занимаюсь в основном веб разработкой и разработкой под Android.

В практике у меня присутствуют проекты различных сфер:

Социальные парсеры (Сайт массового использование парсер данных групп социальных сетей).

Сервисы основаны на работе с различными API.

SaaS платформы.

Платежные системы.

Интернет магазины и другое.

Предпочитаю работать через гарантов. (Если у Вас хорошая репутация готов работать с пост оплатой).

С уважением, Владимир.

Парсинг сайтаAndroid
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Отзывы заказчиков
pusc
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
2 балла
6 лет назад
Выгрузка из ИМ в вконтакте
Исполнитель взялся за работу, изменил/испортил кучу моих важных файлов на сервере (вплоть до грубейших ошибок в работе и безопасности магазина (изменение выгрузки в маркет, изменение файла .htaccess), пришлось восстанавливать из бекапа), взял предоплату 1200р. и пропал. Я не утверждаю, что он мошенник, может у человека чего случилось, но его уже нет 2 недели и на письма он не отвечает.
tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Помочь в написании авторизации в приложении Вконтакте.
Владимир отлично справился с задачей. Хорошо и быстро. Постоянно был на связи. Рекомендую.
Виктор, отличный заказчик, хорошая постановка задачи, помогла оптимально быстро выполнить поставленную задачу. На связи постоянно, оплата быстрая. Был рад сотрудничеству, всем рекомендую.
Ответный отзыв
dvigok_studio
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужен специалист по фреймворку Laravel 4.2 (доработать магазин)
Все выполнил.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
$6/час
от $20от 1 часа
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