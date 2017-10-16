Исполнитель взялся за работу, изменил/испортил кучу моих важных файлов на сервере (вплоть до грубейших ошибок в работе и безопасности магазина (изменение выгрузки в маркет, изменение файла .htaccess), пришлось восстанавливать из бекапа), взял предоплату 1200р. и пропал. Я не утверждаю, что он мошенник, может у человека чего случилось, но его уже нет 2 недели и на письма он не отвечает.