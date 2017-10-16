Ваш проект в надежных руках
Здравствуйте, меня зовут - Владимир.
Я являюсь частным фрилансером, занимаюсь в основном веб разработкой и разработкой под Android.
В практике у меня присутствуют проекты различных сфер:
Социальные парсеры (Сайт массового использование парсер данных групп социальных сетей).
Сервисы основаны на работе с различными API.
SaaS платформы.
Платежные системы.
Интернет магазины и другое.
Предпочитаю работать через гарантов. (Если у Вас хорошая репутация готов работать с пост оплатой).
С уважением, Владимир.
Портфолио
- Поддержка сайта ЛуцькКартон258 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
2 балла
6 лет назад
Исполнитель взялся за работу, изменил/испортил кучу моих важных файлов на сервере (вплоть до грубейших ошибок в работе и безопасности магазина (изменение выгрузки в маркет, изменение файла .htaccess), пришлось восстанавливать из бекапа), взял предоплату 1200р. и пропал. Я не утверждаю, что он мошенник, может у человека чего случилось, но его уже нет 2 недели и на письма он не отвечает.
$30
10 баллов
6 лет назад
Владимир отлично справился с задачей. Хорошо и быстро. Постоянно был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Виктор, отличный заказчик, хорошая постановка задачи, помогла оптимально быстро выполнить поставленную задачу. На связи постоянно, оплата быстрая. Был рад сотрудничеству, всем рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
$6/час
от $20от 1 часа
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