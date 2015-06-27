joomla 2.5Virtuemart 2 1. https://vdom.market/catalog/179/14/mezhkomnatnye-dveri/bravo/dver-bravo-11f-italjanskijj-orekh-steklo_beloe-khudozhestvennoe_s_ehlementami-fjuzinga-detail В .htaccess прописать перенаправление в урле с нижнего подчеркивания на дефис. Нижнее подчеркивание может быть как в урле товара, так и в урле категории. Обрабатывать только те ...