joomla 2.5Virtuemart 2 1. https://vdom.market/catalog/179/14/mezhkomnatnye-dveri/bravo/dver-bravo-11f-italjanskijj-orekh-steklo_beloe-khudozhestvennoe_s_ehlementami-fjuzinga-detail В .htaccess прописать перенаправление в урле с нижнего подчеркивания на дефис. Нижнее подчеркивание может быть как в урле товара, так и в урле категории. Обрабатывать только те ...
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Joomla 2.5 + virtuemart 2 1. Сделать сортировку вывода настраиваемых полей по цене 2. валиадор выдает ошибку, тк в выборе размера пустое значение 3. Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображениеверхней части страницы 4. Нормально ...Завершен7 лет назад
1. Доделать скрипт выгрузки товара в вконтакте - удалять товары, которые зависли вконтакте и не удаляются. 2. Подправить шаблон. Более подробно-во вложении.Закрыт7 лет назад
Joomla2.5 VM2 Переделать шаблон вывода под HTML5 Исправить ошибки валидации Разместить Семантическую микроразметку Более подробно в ТЗHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Доделать скрипт (предыдущий исполнитель недоделал и пропал....), который выгружает товары из файла yml в вконтакте API, а именно: 1. Создавать подборки, если нет товара- удалять подборки. 2. товары выгружает/изменяет/удаляет (это реализовано), но не ...Закрыт7 лет назад
Необходим скрипт, который: - берет товары из YML файла экспорта товаров для Яндекса (товаров много, около 50.000) - размещает их в группе ВК в разделе товары - изменяет цены, удаляет товары, которых ...Закрыт7 лет назад
Нужен скрипт для автоматической выгрузки и дальнейшей синхронизации товаров из ИМ на Virtuemart 2 в вконтакте. Направление - постельное белье, одежда, карнавальные костюмы и т.д. Выгрузка в Маркет имеется. Также синхронизировать новости. ...Закрыт7 лет назад
Написать 10 статей о дверях (установка, эксплуатация и т.д.) и 10 статей о напольной плитке. Доходчиво и ясно. 3-4 тыс. знаков на статью. Добавить по 2-3 наглядные картинки. Оплата: 40р. за ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Переехал с Joomla 2.5 на Joomla 3. Virtuemart был 2 - стал последний. Поплыл шаблон. Задание: подправить шаблон, протестить на наличие ошибок и исправить. Более подробно во вложении. Запрос на получение ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
ИМ на Joomla Virtuemart 2,5 Есть рабочий скрипт выгрузки в ЯМ Выгружает много товаров, в том числе и двери. Доработать скрипт, чтобы каждую дверь выгружал по многу раз с отдельными характеристиками из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
написать запрос к базе SQL, для удаления строк из определенной таблицы, значения артикула которых совпадают между собой. одну строку оставить. Если коротко- удалить дубли строк по ключу "артикул". Одну строку оставить. Данный запрос ...Завершен10 лет назад
- $20
Есть рабочий скрипт загрузки товаров из файла поставщика в Joomla Virtuemart. Надо доработать 3 пункта. Подробности в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Есть рабочий скрипт загрузки товаров из файла поставщика в Joomla Virtuemart. Надо доработать 3 пункта. Подробности в личку.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $8
Сайт на Joomla Virtuemart 2 Добавить 50 межкомнатных дверей. Пример: http://dveri.house/catalog/65219/7835/mezhkomnatnye-dveri/dveri-profilo-porte/mezhkomnatnaja-dver-ps-19-profilo-porte-detail 3-4 предложения и 2-3 картинки. Также заполнить настраиваемые поля. Бюджет 500р.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Переделать скрипт заливки товаров под другой файл yml с немного другой структурой. Сайт на virtuemart/ Сокращенный файл заливки во вложении. Существующий рабочий скрипт рассчитан на заливку более сложного файла с намного сложней ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
переделать скрипт заливки товаров под другой файл yml с немного другой структурой. Сайт на virtuemart/ Сокращенный файл заливки во вложении. Существующий рабочий скрипт рассчитан на заливку более сложного файла с намного сложней ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт для автоматической выгрузки товаров из ИМ на Virtuemart 2 в вконтакте. Выгрузка в Маркет имеется. Товаров около 40000, много категорий и подкатегорий. Предлагайте цены и сроки. В стоимость должно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нарисовать баннер 205*222 в дизайне сайта. Сайт- по запросу. Тема - сделай заказ-получи скидку 25% на люстры N-lightБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Надо красиво нарисовать баннер, желательно в дизайне сайта хочешь скидку 3%? получи! оставь отзыв! размер: ширина 300, высота -200-300 бюджет 200р.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
ИМ строительной тематики. Межкомнатные двери. Работать в админке Joomla2.5 -Virtuemart/ Для начала надо написать описание категорий (32 категории) около 1,5-2тысячи знаков без пробелов. Расписать производителя и качество дверей с ключевыми словами. Оригинальность ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад