pusc

Андрей pusc

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать перенаправления и подправить метатеги
HTMLJoomla
Подробно объяснил что нужно. Быстро оплатил.
Быстро, четко, понятно. Спасибо.
Ответный отзыв
agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Исправить ошибки в шаблоне, настроить вывод JavaScript и CSS
CSSJavaScriptJoomla
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Работа выполнена качественно и быстро. Без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написать запрос к базе SQL
PHPSQL
Оперативное сотрудничество, рекомендую.
все отлично. буду работать и дальше
Ответный отзыв
safe-home
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать баннер
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое ТЗ. Моментальная оплата. Только хорошие впечатления.
Прекрасная работа. Всё быстро и четко.
Ответный отзыв
Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Заполнить описание категорий +даннные SEO
Отличный заказчик, оплата в строк, четко поставленные задачи. Мои рекомендации)
Великолепный исполнитель. буду и в дальнейшем с ним работать.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов