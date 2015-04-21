Написать запрос к базе SQL

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки170 просмотров

написать запрос к базе SQL, для удаления строк из определенной таблицы, значения артикула которых совпадают между собой. одну строку оставить.

Если коротко- удалить дубли строк по ключу "артикул". Одну строку оставить.

Данный запрос потом мигрировать в скрипт php.

PHPSQL
10 лет назад
pusc
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6 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
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Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
все отлично. буду работать и дальше
Оперативное сотрудничество, рекомендую.

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vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад