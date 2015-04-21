Интеграция на сайт кредитного сервиса

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок107 просмотров

1. Сделать интеграцию кредитного сервиса.

2. Проверить корректность подключения кредитного сервиса.

3. После завершения работы по интеграции, тестирование нами и со стороны директ кредита.

Подробное ТЗ прикреплено к проекту.

Обязательно указывать:

- срок исполнения (реальный срок)

- стоимость

- скайп

10 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров