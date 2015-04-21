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Интеграция на сайт кредитного сервиса
1. Сделать интеграцию кредитного сервиса.
2. Проверить корректность подключения кредитного сервиса.
3. После завершения работы по интеграции, тестирование нами и со стороны директ кредита.
Подробное ТЗ прикреплено к проекту.
Обязательно указывать:
- срок исполнения (реальный срок)
- стоимость
- скайп
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