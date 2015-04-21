JQuery UI draggable

Здравствуйте,

Есть проект на jQuery UI с draggable элементами: http://akt-it.ru/configurator/ нужно доделать за неделю. От вас - нужны хорошие знания javascript, jquery и jquery ui и 8 часов времени каждый день на наш проект в течение этого срока. Пример того, что необходимо сделать:

- калькулятор стоимости в зависимости от кол-ва блоков в конфигураторе

- логику размещения и удаления блоков

- логику редактора и перемещений блоков

и т.д и т.п.

В предложении укажите, сможете ли вы посвятить нашему проекту 40-50 часов времени в ближайшую неделю, стоимость этого времени и ваши прошлые проекты с использованием jquery ui.