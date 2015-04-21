Долгая загрузка сайта

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Сайт solopizza_kz грузится долго. Есть пару выявленных причин.

Нужно выявить проблемы загрузки сайта и по возможности исправить.

Перед началом работы желательно проконсультировать в проблеме, чтобы нам понять что делать дальше.

10 лет назад
ai_lu
32 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров