Программные доработки на OpenCart

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Приветствую!

Есть такие задачи:

1.написать калькулятор, который считает зависимость ширина/длина товара + считает нестандартные размеры. Цены на стандартные размеры будут предоставляться в выгрузке файла

2.сделать загрузку товаров и цен с файла в БД ОпенКарт

Исполнитель желательно с Украины

Спасибо

Opencart
10 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров