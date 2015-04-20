Создать оболочку (базу) для базы данных для агентства недвижимости

Необходима программа для агентства недвижимости. Должна иметь три части:

1. клиенты

2. объекты

3. поиск объектов

1. Карточка - клиенты - должны иметь следующие разделы:

- № по порядку

- дата регистрации

- имя

- тф

- e:mail

- объект по метро ( отмеченные на миникарте метро)

- метраж

- бюджет

- комментарий

- предложенные объекты специалистом (лот объекта с кратким описанием ).

2. Объекты - должны иметь следующие разделы:

- карта метро (возможность отметки нужного метро)

- район

- метро

- класс бизнес центра

- этаж

- размер площади

- тип здания:

- бизнес центр

- административное здание

- отдельно стоящее здание

- особняк

- жилой комплекс

- торговый центр

- тип объекта:

- офис

- псн

- производство

- склад

- торговое

3. Поиск - должен искать по перечисленным характеристикам Объектов.

Преимущество: если в карточке клиента автоматически будут как-то показываться объекты, которые подходят по параметрам для клиента.

Клиенты и объекты должны добавляться и удаляться.

Клиенты могут добавляться из Excel.

Преимущество: возможность автоматического добавления объектов (с помощью другой программы - которая будет разрабатываться по другому проекту).

Содержимое базы данных пока отсутствует - необходимо определиться в какой "форме" подготовить содержимое : примерно 1 500 - 2 500 бц, тц, зданий с их объектами (офисами, торговыми площадями и т.д.).

В процессе выполнения проекта могут добавиться дополнительные пункты.

Приветствуются предложения направленные в сторону улучшения проекта, его функционала и т.д.

Рассмотрю уже готовые решения более подходящие по функционалу.

Преимущество исполнителя: качество, гарантия, реальная цена, реальный срок.

НЕ рассмотрю - непонятные сроки исполнения, непонятную стоимость....