Нужно написать скрипт отправки сообщений в вк. Подробное тз скину исполнителю.
Создать оболочку (базу) для базы данных для агентства недвижимости
Необходима программа для агентства недвижимости. Должна иметь три части:
1. клиенты
2. объекты
3. поиск объектов
1. Карточка - клиенты - должны иметь следующие разделы:
- № по порядку
- дата регистрации
- имя
- тф
- e:mail
- объект по метро ( отмеченные на миникарте метро)
- метраж
- бюджет
- комментарий
- предложенные объекты специалистом (лот объекта с кратким описанием ).
2. Объекты - должны иметь следующие разделы:
- карта метро (возможность отметки нужного метро)
- район
- метро
- класс бизнес центра
- этаж
- размер площади
- тип здания:
- бизнес центр
- административное здание
- отдельно стоящее здание
- особняк
- жилой комплекс
- торговый центр
- тип объекта:
- офис
- псн
- производство
- склад
- торговое
3. Поиск - должен искать по перечисленным характеристикам Объектов.
Преимущество: если в карточке клиента автоматически будут как-то показываться объекты, которые подходят по параметрам для клиента.
Клиенты и объекты должны добавляться и удаляться.
Клиенты могут добавляться из Excel.
Преимущество: возможность автоматического добавления объектов (с помощью другой программы - которая будет разрабатываться по другому проекту).
Содержимое базы данных пока отсутствует - необходимо определиться в какой "форме" подготовить содержимое : примерно 1 500 - 2 500 бц, тц, зданий с их объектами (офисами, торговыми площадями и т.д.).
В процессе выполнения проекта могут добавиться дополнительные пункты.
Приветствуются предложения направленные в сторону улучшения проекта, его функционала и т.д.
Рассмотрю уже готовые решения более подходящие по функционалу.
Преимущество исполнителя: качество, гарантия, реальная цена, реальный срок.
НЕ рассмотрю - непонятные сроки исполнения, непонятную стоимость....
Заявки фрилансеров
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