Сделать меню сайта в виде картинок на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

После обновления Wordress, главное меню сделанное в виде картинок, пропадает, остается стандартное меню темы. Нужно либо исправить данную проблему, либо заново создать меню в виде картинок на уже обновленном WP.

WordPress
10 лет назад
nikitin330
Денис 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Частично спарсить каталог товаров

    $70

    Необходимо спарсить (сам парсер не нужен, нужен результат, можно и руками накопировать) часть каталога товаров в итернет-магазине. Товаров немного, порядок 100-200. На выходе нужен экселевский лист, где написано название модели в одном столбце и ссылка ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контакты инжиниринговых фирм

    Контакты фирм (отпарсить сайты) Есть два источника, нужно собрать контакты фирм инженерных компаний (есть названия разделов или можем дать направление деятельности фирм), результат записать в excel (форма имеется) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка калькулятора для сайта Joomla!

    Нужно сделать компонент калькулятора для сайта. Дизайн со всеми отрисованными элементами в приложении. Калькулятор будет изменяться и дополняться, поэтому нужна админка. Вопросы приветствуются. Стоимость обсуждается. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ! Есть пара компонентов, которые ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пропарсить два сайта создать скрипт на пхп

    $70

    нужно создать парсер для двух сайтов http://www.tinydeal.com/ http://www.banggood.com/ результат записываем в бд парсер будет запускаться кроном для обновления товаров для примера есть парсер который парсит алиэкспресс ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать скрипты / парсеры на базе API

    Задача: автоматизировать процесс сбора сайтов несколькими способами и по определенным критериям: 1. Сливать backlinks ссылки на определенные домены из Semrush.com по API и предоставлять информацию в одном csv файле. 2. Сливать доноры трафика ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибки проверки на странице заказа Prestashop

    На странице быстрого заказа почему-то исчезло поле Фамилия в разделе Адрес Доставки: http://narciss.com.ua/quick-order (нужно сделать сначала заказ) В то же время на dev версии этого же сайта всё работает: http://kids.progresive.com.ua/quick-order. Из-за этого ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Flash видео плеер

    Нужен флэш видео плеер с такими характеристиками - проигрывание псевдостриминга nginx либо hds - базовые элементы управления (плей, пауза, полно экранный режим, звук, перемотка) - время проигрывания/оставшиеся - автоплей ...

    Nginx
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Яндекс карта, недвижимость

    Сделать кластеризацию яд-карты, визуально нравится http://www.mosculture.ru/map_moscow/ Вывести в подсказку характеристики объекта(по клику), учесть что объектов по одному адресу может быть несколько. Высокая скорость загрузки, объектов планируются десятки тысяч, описание на хабре http://habrahabr.ru/post/145832/ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад