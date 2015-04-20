Есть 2 разных модуля оплаты через банка Авангард - один модуль для opencart 1.5 - второй модуль для opencart 2.0 Нужно адаптировать один из модулей (на Ваш выбор) для opencart ...
Яндекс карта, недвижимость
Сделать кластеризацию яд-карты, визуально нравится http://www.mosculture.ru/map_moscow/
Вывести в подсказку характеристики объекта(по клику), учесть что объектов по одному адресу может быть несколько.
Высокая скорость загрузки, объектов планируются десятки тысяч, описание на хабре http://habrahabr.ru/post/145832/
Что есть сейчас http://nitinet.ru/
Подробнее при общении. Просьба указывать цену, примеры воплощенные вами.
Заявки фрилансеров
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