Яндекс карта, недвижимость

Сделать кластеризацию яд-карты, визуально нравится http://www.mosculture.ru/map_moscow/

Вывести в подсказку характеристики объекта(по клику), учесть что объектов по одному адресу может быть несколько.

Высокая скорость загрузки, объектов планируются десятки тысяч, описание на хабре http://habrahabr.ru/post/145832/

Что есть сейчас http://nitinet.ru/

Подробнее при общении. Просьба указывать цену, примеры воплощенные вами.