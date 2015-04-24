Доработка Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки134 просмотра

Необходимо доработка Opencart:

1. нужно, чтобы часть категорий можно было выводить по алфавиту наподобие как тут: http://bpks.ru/pricelist/dir.1/alphabet#К (возможно, лучше использовать ПРОИЗВОДИТЕЛИ)

2. В общем списке категорий выводить краткое описание для каждой категории.

Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад
$40
2 дня
Сделали быстро и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик - четко ставит задачу, постоянно на связи и своевременно оплачивает работу. Рад сотрудничеству. Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад