Простая программа редактор описания аккаунта в инстаграм

Нужна Программа редактор описания аккаунта в инстаграм, простая версия без генерации ключей, все данные доступны через браузер. Спецификация, нужна многопоточность, работа с прокси, работа с csv (2 поля со списками информации)

Необходимо заполнение полей "о себе" и "сайт". Для детальной информации пишите в личку.

Бюджет по согласованию, оплата безопасная сделка.