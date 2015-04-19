Парсер PHP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок107 просмотров

Все просто.

В форму вставляем список ссылок (их может быть 10, 50, 200).

Парсим каждую страницу и получаем только текст, хранящийся в тегах

...

и

...

. Соответсвенно если этих тегов нет, то парсить страницу не надо.

Записывам этот список построчно в файл, либо можно вывести на экран. Но так как ссылок может быть много, нужно учитывать чтобы не тормозило.

PHP
10 лет назад
ameganix
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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