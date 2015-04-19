Нужен скрипт регистрации на форуме, созданный на phpBB 2 через социальные сети.
Написать java скрипт
Нужно написать скрипт, есть пример похожего скрипта.
Порядок работы:
1. показываю пример
2. обсуждаем сумму и срок
3. выполняете
4. оплачиваю
Заявки фрилансеров
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