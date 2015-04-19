Написать java скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок134 просмотра

Нужно написать скрипт, есть пример похожего скрипта.

Порядок работы:

1. показываю пример

2. обсуждаем сумму и срок

3. выполняете

4. оплачиваю

Java
10 лет назад
dintapro
Андрей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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