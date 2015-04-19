Нужен скрипт регистрации на форуме, созданный на phpBB 2 через социальные сети.
Доработать плагин для Adsmanager
Есть сайт на Joomla 2,5, на нем установлен компонент доски объявлений Adsmanager, а уже в этом компоненте установлен плагин paid для платных объявлений. Срок размещения объявлений - 30 дней. После истечения этого срока пользователь, если хочет продлить объявление, должен снова оплатить за это как за размещение. Но сейчас объявления продлеваются без всякой оплаты. То есть сейчас плагин работает только на размещение объявлений, а не на продление.
Задача: сделать так, что бы продление объявлений тоже было платным.
Укажите стоимость работы и сроки.
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