Загруз бар

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Необходимо сделать анимационный полосу загрузки, при загрузке выпадали текстовые сообщения, фото и др. обсуждается.

10 лет назад
urievgleb
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров