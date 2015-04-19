Написание шаблона галереи для плагина Nextgen Gallery

Здравствуйте, необходимой написать шаблон вывода галереи с адаптивной сеткой как вот здесь http://www.nextgen-gallery.com/pro-masonry-gallery/ или вот здесь http://masonry.desandro.com/index.html для плагина Nextgen Gallery 2.0.79 (Wordpress).

Мануал по созданию шаблона находится тут: http://egwebdesign.co.nz//2013/03/masonry-nextgen-gallery-template/ однако в последней версии немного изменился синтаксис вывода, примеры новых шаблонов находят внутри самого плагина, необходимо адаптировать код указанный в мануале под новый синтаксис. Так же рассматривается вариант, не создания шаблона а просто внедрение скриптов masonry в страницу с выводом галерей Nextgen Gallery, то есть путем вставки непосредственно в код страницы сайта.

P.S. Просьба указывать АДЕКВАТНУЮ предварительную цену, так как полная версии плагина с данным шаблоном стоит 39$

Заранее, всем спасибо!