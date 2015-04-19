Нужен парсер (php?) и спарсить несколько категорий realty.dmir.РУ Однозначно есть защита, нужно предусмотреть прокси. Забрать данные(характеристики) раздельно каждое поле с подстановкой нужных значений при укладке, картинки, координаты с яндекс карт. Загрузка в ...
Парсер видео сайта
Доброе время суток.
Нужно сделать парсер видео камер.
Сайт ivideon TV
Должно быть реализовано:
Ввод урл камеры и выбор диапазона времени к примеру парсить видео с 8 утра до 23 вечера.
Нужно что бы можно было вводить бесконечно камер сколько позволят ресурсы сервера.
Видео должно быть в оригинальном качестве.
Парсер должен быть серверным что бы я зашел поставил диапазон времени а дальше уже при заходе мог остановить парсер и скачать видео.
На данном сервисе стоит блокировка по 10 мин - нужно обойти.
Предлагайте кто сможет реализовать и цену.
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