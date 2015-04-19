Парсер видео сайта

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Доброе время суток.

Нужно сделать парсер видео камер.

Сайт ivideon TV

Должно быть реализовано:

Ввод урл камеры и выбор диапазона времени к примеру парсить видео с 8 утра до 23 вечера.

Нужно что бы можно было вводить бесконечно камер сколько позволят ресурсы сервера.

Видео должно быть в оригинальном качестве.

Парсер должен быть серверным что бы я зашел поставил диапазон времени а дальше уже при заходе мог остановить парсер и скачать видео.

На данном сервисе стоит блокировка по 10 мин - нужно обойти.

Предлагайте кто сможет реализовать и цену.

10 лет назад
mygod
Иван 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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