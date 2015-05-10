Внести правки на сайт

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка55 просмотров

Нужно внести правки на сайт по ТЗ. (отправил по почте)

10 лет назад
muron
Мирон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад
$60
3 дня
Все сделано как и просил. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо, хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
10 лет назад