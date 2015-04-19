Есть сайт на Joomla 2.5 с компонентой недвижимости OS Property. Нужно – написать скрипт экспорта объектов в базы afy и cian. Фактически нужен скрипт, который берет из полей нужные параметры и генерирует XML-файл в формате необходимом для сайтов afy.ru, cian.ru. Нужно его написать и протестировать.