Необходимо синхронизировать сайт поставщика www.sima-land.ru с сайтом на OpenCart2 по API Документацию для API можно посмотреть по адресу https://www.sima-land.ru/api/v2/help Как синхронизировать фото без водяного знака написано в документации по ...
Скрипт экспорта
Есть сайт на Joomla 2.5 с компонентой недвижимости OS Property. Нужно – написать скрипт экспорта объектов в базы afy и cian. Фактически нужен скрипт, который берет из полей нужные параметры и генерирует XML-файл в формате необходимом для сайтов afy.ru, cian.ru. Нужно его написать и протестировать.
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