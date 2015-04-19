Управление Photoshop через сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Нужно записать на vds Photoshop и сделать его управление через сайт.

Пишется текст на сайте, выбирается размер, шрифт. Этот текст пишется в фотошопе и изображение выводится пользователю.

Также действия с кнопками, листами, текст боксами и т.д.

Подробности при личной переписке

На сайте пишется какой-то текст, выбирается размер и шрифт, потом текст пишется в Photoshop, производятся действия с кнопками, формами и конечное изображение выводится пользователю.

Без предоплат и только на WM.

10 лет назад
JackyPoT
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров