Передача заказов из интернет-магазина в AmoCRM по API

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин на Modx, необходимо после принятия заказа перекидывать его (заказ) в виде сделки на AmoCRM. В бюджет сделки выгружается стоимость товара, в дополнительное поле – название товара.

От вас – цена, сроки.

Спасибо.

AmoCRMMODX
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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