Clickjacking ВКонтакте

Задача - на сайт, отследить посетителей которые уже авторизованны вконтакте.

Т.е посетитель на моем сайт ничего не делает, не проходит никаких авторизаций. просто смотрит сайт

а я буду уже знать о нем его id и ссылку на него ( отчет бы приходит в таблице или просто txt - допустим каждый час на почту ).

Т.е. http://habrahabr.ru/post/228617/ есть уже даже это в открытом доступе, но мне нужно, чтобы посетитель не проходил ни каких авторизаций в приложении.