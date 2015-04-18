Доработка e-commerce проекта

E-Commerce проект, который готов на 60% - требует своей доработки.

Ищем человека, который оперативно разоберется в чужом коде и подключится к работе с остальными разработчиками.

Основные требования:

отличное знание CSS3/HTML5, а также кросс-браузерной верстки на браузерах времен IE7+;

отличное знание jQuery и Native Javascript;

опыт в структурировании кода JS/CSS/HTML5 для большого проекта;

опыт верстки под мобильные устройства (в том числе с retina экраном);

опыт оптимизации страничек (спрайты, компрессия файлов, профилирование css/html/js кода);

опыт оптимизации под SEO;

отсутствие брезгливости к чужой верстке;

опыт работы от трех лет;

опыт создания single page applications на базе одной из технологий (backbone/knockout/angular/etc) будет плюсом;

опыт работы с шаблонизатором Jinja2 и Django;

опыт работы с Django/Python будет большим плюсом.

Оплата почасовая.

График работы - гибкий, оплата два раза в месяц или по договоренности.

Всех кого заинтересовало наше предложение, просьба в отклике показать примеры ваших работ со сложной Javascript Логикой или/и версткой, небольшой бриф о себе, а также во сколько Вы оцениваете час своей работы и кол-во свободных часов в неделю на текущий момент.