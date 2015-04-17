Панель управления услугами пользователя и панель администратора

Необходимо создать на PHP - панель управления услугами пользователя и панель администрирования.

Мы ищем разработчика (или команду) располагающего готовой системой, с базовыми функциями, которую можно в короткие сроки адаптировать под существующую структуру базы данных и бизнес задачи.

Есть ограничения по срокам, поэтому нет возможности писать проект с нуля.

Основные требования:

- короткий срок разработки, не более 2-3 месяца

- адаптация под существующую структуру БД

- использование популярного CSS фреймворка (Bootstrap, Foundation)

- подключение платежных систем: Qiwi, WebMoney, Яндекс деньги

Желательно, чтобы ваша система была написана на одном из фреймворков: Zend, Symfony, Laravel

Оплата строго по через безопасную сделку.

Более предметно написано в аттаче. Бюджет может быть увеличен.

Более точное ТЗ после собеседования.