Создание блока галереи/слайдера для SirTrevor

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Завершен1 заявка82 просмотра

http://madebymany.github.io/sir-trevor-js/ - Редактор Sir Trevor

существуют базовые блоки, можно писать свои. Нам нужен блок «слайдер», чтобы загружать несколько фотографий

JavaScript
10 лет назад
360focus
Айжан 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
10 лет назад
$50
1 день
Руслан очень грамотный исполнитель! Все сделал в лучшем виде и даже больше! Намерена продолжить с ним сотрудничество!
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, дал аванс и за дополнения не отказался платить. Рекомендую

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
10 лет назад