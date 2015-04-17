Скрипт определение района и округа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки167 просмотров

Необходимо сделать скрипт который будет определять район и округ Москвы и Мос. обл. в зависимости от введенного адреса.

Пример реализации – округа-районы.москва , raionpoadresu.ru

Реализовать желательность при помощи Яндекс API.

10 лет назад
dcdc
Иван 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров