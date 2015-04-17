Заменить название поля в 1С-Битрикс "Корпоративный портал"

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Закрыт3 заявки112 просмотров

1С-Битрикс "Корпоративный портал". В Счетах: надо слово (подпись поля) "тема" заменить на "Отгружен" и сделать это поле не "Поле ввода", а поле галочка или поле выбора "Да/нет", и по умолчанию ставить нет или отсутствие галочки. Или другие варианты, главная цель – пользователю не надо заполнять "Тема" (сейчас это обязательное поле), и есть возможность заполнить поле "Отгружен"

10 лет назад
NadezhdaA
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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