Нужен сайт интернет-агрегатора 1С Битрикс

Нужен сайт интернет-проекта агрегатора. Чтобы было понятно - аналог доставка еды из ресторанов похожий по функционалу.

Ищу программиста только на CMS 1С Битрикс, другие движки и самописки не рассматриваю (не тратьте время, у меня и так по ним полно вариантов). Так вот именно битрикс-профи, который умеет кодить. Верстка не обязательна.

Рассмотрю любого кандидата с такими параметрами и портфолио.