Найти ошибку в java

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Закрыт9 заявок143 просмотра

Постоянно открывается пустое всплывающее окошко при открытии странички, кто поможет удалить?

Java
10 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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