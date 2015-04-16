Найти ошибку в java

Расширение для Google Chrome, которое бы на форуме сайта www.etsy.com по заданным темам ставило бы лайки и кликало бы по ссылкам в заданных темах на форуме по заданным правилам. Должно быть одно ...
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Постоянно открывается пустое всплывающее окошко при открытии странички, кто поможет удалить?
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