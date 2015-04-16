Подключение робокассы на сайт 1c-bitrix

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Сайт: express.digitalppl.ru/

Необходимо во всплывающей форме разместить форму оплаты робокассы.

В форме должны быть след. поля:

ФИО

номер договора

сумма

10 лет назад
estepin
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров