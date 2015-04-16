Продажа двд фильмов как на kinopoisk.ru

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Закрыт2 заявки456 просмотров

Разегистрировались по партнерке на ozon.ru и теперь на сайта dle 10.0 нужно организовать продажу двд с фильмами с сайта ozon.ru типа как на kinopoiske.ru http://www.kinopoisk.ru/film/263531/buy/ , тоесть у каждого фильма должна быть кнопка купить и потом попадаем на страницу с товаром и кнопкой купить на озон.

DLE
10 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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