Необходимо настроить фильтрацию по характеристикам торговых предложений (данные приходят из 1с).
Продажа двд фильмов как на kinopoisk.ru
Разегистрировались по партнерке на ozon.ru и теперь на сайта dle 10.0 нужно организовать продажу двд с фильмами с сайта ozon.ru типа как на kinopoiske.ru http://www.kinopoisk.ru/film/263531/buy/ , тоесть у каждого фильма должна быть кнопка купить и потом попадаем на страницу с товаром и кнопкой купить на озон.
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