Синхронизация Shop-Script 5 и 1С

Добрый день!

Есть магазин на Shop-Script 4-й версии, рабочий, пару лет понемногу торгуем спортивным питанием

Месяц назад купили 5-ю версию, шаблон с помощью верстальщика перенесли, купили плагины, все настроили, залили базу товаров и столкнулись с тем, что выгрузка из 1С новых товаров происходит, но цены, остатки на складе не обновляются

Кроме того, при выгрузке сбрасываются заполненные категории

Хотелось бы решить данный вопрос, настроив плагин работы с 1С без потери базы данных (в новом магазине уже забивали описания и фото для новых товаров)

Cайт на 5 версии пока на поддомене, чтобы не тормозить работу

в 4 версии с синхронизацией было все отлично, 1С одна и та же, настройки одинаковые